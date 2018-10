Waarom bruidegom Jack geen trouwring draagt

Het is niet ongebruikelijk dat mannen in de koninklijke familie geen trouwringen dragen. Zo is het bekend dat prins William geen ring draagt – al even bekend als de beelden waarop hij zichtbaar moeite moest doen om de ring om Catherine’s vinger te krijgen bij hún huwelijk in 2011. Ook prins Philip draagt geen trouwring.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Jack Brooksbank volgt dus gewoon een traditie binnen het koningshuis. Het was juist opmerkelijk, zo schrijft Express, dat prins Harry wél een trouwring om liet schuiven tijdens zijn grootse huwelijk met Meghan eerder dit jaar. Een royaltywatcher zei daarover: „Hij zal dat uit persoonlijke voorkeur doen, niet uit traditie.” Tegelijk werd het als enorm statement van Harry beschouwd: „Opnieuw stuurt hij een boodschap uit dat hij niet klakkeloos de regels volgt.”