Collega’s staan stil bij laatste uitzending ’stuiterbal’ Michiel Veenstra

Omringd door collega’s en oud-collega’s, onder wie Gerard Ekdom, sprak Michiel zijn laatste woorden. „Vandaag eindigt na dertien jaar en een halve maand mijn relatie met 3FM”, zei Michiel. „Het waren prachtige jaren. Er is zoveel gebeurd, dat een opsomming kansloos is.”

Michiel memoreerde zijn uitzendingen die hij mocht maken in de Verenigde Staten, vanuit Disneyland, op de Noordpool en in het Glazen Huis. Hij sloot zijn 3FM-carrière af met het nummer Let it Happen van Tame Impala. De 42-jarige radiomaker wordt vanaf maandag opgevolgd door Jorien Renkema (27).

Op Twitter staan ook collega’s en fans vanochtend stil bij het afscheid van de radio-dj, die bij de online zender Kink verder gaat. Gerard Ekdom wijst zijn ’vriendje’ daar succes. „Je toekomst is zojuist begonnen.” Domien Verschuuren is blij dat hij ’deze stuiterbal’ zijn vriend mag noemen. „Ik ben oneindig trots op zijn toekomstplannen.” Rámon bedankt hem voor alle mooie jaren bij 3FM en Coen Swijnenberg wijst hem erop dat hij niet moet vergeten te genieten.