Mumford and Sons naar Rock Werchter

Op 16 november komt het nieuwe album Delta van Mumford & Sons uit, waarmee de band het tienjarig bestaan viert. Daarop keert de groep terug naar een meer intiemere, akoestischer sound. Vooruitlopend op de release van het album heeft de band al de single Guiding Light uitbracht.

Het festival vindt volgend jaar plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. Vorige week was al bekend dat The Cure op vrijdag 28 juni op het festivalpark speelt.