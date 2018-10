Anouk: Voorlopig geen Nederlandstalig meer

Op haar nieuwe album, de opvolger van Fake It Till You Die, staat onder meer het titelnummer Wen d’r maar aan, maar ook het nummer Lente waarmee ze al opzien baarde door het op de eerste lentedag van dit jaar te zingen in de zendtijd van het RTL Weer. Andere nummers die ze alvast prijsgaf zijn Het is klaar en Jij. Is het genre levenslied, nederpop of nederblues? „Geen idee. Nederchanson of gangerrap? Het zijn gewoon liedjes”, antwoordt ze op de vraag welk etiket ze erop zou willen plakken.

Anouk liet al een aantal nummers van het album horen in De Wereld Draait Door. Van het nummer Het is klaar verscheen een videoclip. Naar eigen zeggen zijn de reacties van haar fans, die gewend van haar zijn dat ze Engelstalige rock zingt, wisselend. Ze noemt het waarschijnlijk dat Wen d’r maar aan een eenmalig project blijft. „Waarschijnlijk wel ja. Ik heb in elk geval geen plannen voor nog een Nederlandstalige plaat”, vertelt ze. Er volgt evenmin een tournee. „Ik heb niet genoeg Nederlandstalig repertoire. Dus dan zou ik heel kort spelen. Ik wil er geen covers bij doen of de nummers mixen met Engelstalig werk.” Donderdagavond speelde ze eenmalig alle nummers van haar plaat live in Tuschinski in Amsterdam. „Ik denk dat het daar dan bij blijft.”

Ze wilde zichzelf muzikaal uitdagen door ’voor de lol’ een Nederlandstalige plaat uit te brengen, omdat ze zich ’muzikaal verveeld’ voelde. „Het uitdagen is zeker gelukt. Ik heb nog wel wat andere genres die ik zou willen proberen. Maar dat houd ik nog even voor mezelf.”

Anouk staat op 30 april en 3 mei in de Ziggo Dome. Tijdens deze concerten in Amsterdam zal ze ook enige Nederlandstalige nummers ten gehore brengen, volgens haar maximaal twee of drie, maar de focus ligt op haar gehele repertoire.