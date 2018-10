ZIEN: De kus van Eugenie en Jack

Na een huwelijksplechtigheid volgens het boekje in St. George’s Chapel in Windsor Castle, schreden de prinses en haar kersverse echtgenoot Jack Brooksbank naar buiten. Daar aangekomen juichte het publiek hen toe. En dan was daar het moment. Even aarzelden ze, op de bovenste tree, maar toen gebeurde het: Eugenie en Jack drukten hun lippen op elkaar.

Lang duurde het niet, voordat ze zich, haast enigszins verlegen, terugtrokken, maar het was duidelijk genoeg: de liefde was nu niet alleen kerkelijk bezegeld, maar ook met een kus.

