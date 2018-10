Britten razend enthousiast over huwelijk: ’Beter dan dat van Meghan’

De verschijning van prinses Eugenie op de dag die zij met zoveel zorg had voorbereid, maakte de tongen los, in positieve zin. Meerdere malen noemen kijkers haar jurk ’schitterend’, ’fantastisch’ en zelfs ’adembenemend’. „Haar jurk en tiara zijn zó mooi.” En: „Ze zag er prachtig uit. Haar make-up was precies goed.”

Iemand merkt op dat ze een dergelijke verschijning, een ontwerp van Peter Pilotto, van het Britse modelabel van Peter Pilotto en Christopher De Vos, ook graag aan Meghan gegund had. „Ze overtrof Meghans look op elk vlak”, valt iemand haar standpunt bij. Een ander vond niet alleen de look, maar het hele huwelijk in Eugenie’s voordeel uitvallen. „Eugenie’s huwelijk is veel beter dan dat van Meghan.”

Bekijk ook: Kritiek op Meghans huwelijksoutfit

Een ander noemde het ’meer intiem’. „Het huwelijk van Meghan en Harry was vol met sterren.” Blijkbaar had deze kijker niet goed gekeken, anders zou die geconstateerd hebben dat ook op Eugenie’s trouwdag veel beroemdheden de kerk betraden. Robbie Williams, Pixie Geldof, Naomi Campbell, en Demi Moore om er maar een paar te noemen.

’Idee van schoonheid’

Anderen vinden dan ook dat het geen onderwerp van gesprek moet zijn. „Het is goedkoop om deze twee vrouwen te vergelijken.” Ook waarschuwt iemand: „Het is geen competitie mensen. Stop met het vergelijken van Meghans bruiloft met die van Eugenie. Het zijn twee verschillende mensen met verschillende smaken en ze hebben de trouwdag georganiseerd hoe zij het wilden.”

Bekijk ook: Prinses Eugenie en Jack Brooksbank geven jawoord

Overigens had Eugenie nog een bijzondere reden voor de open rug van de jurk: „Ik wilde mijn litteken laten zien.” De prinses werd op haar twaalfde geopereerd aan scoliose – een kromming in de rug – en hield daar een litteken op haar rug aan over. „Je zult dat zien op de bruiloft, het is een mooie manier om de mensen te eren die voor me gezorgd hebben en een manier op jonge mensen te steunen die hier ook mee te maken hebben”, vertelde ze aan ITV’s This Morning. „Zo kun je het idee van schoonheid veranderen.”