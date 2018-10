Kaj Gorgels is Televizier Talent Award al kwijt

„Ik moet vandaag even in mijn geheugen graven, wie heb ik het beeldje voor de award meegegeven...mocht je hem op de zwarte markt tegenkomen! Geef me direct een seintje”, schrijft het RTL-gezicht op Instagram.

Kaj nam de prijs voor aanstormend talent donderdagavond in ontvangst tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam. Kaj liet zijn RTL 5-collega Nienke Plas achter zich. Ook voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust was niet opgewassen tegen de RTL-presentator. „Ik ben net mijn huis aan het inrichten, dus ik vind wel een plekje”, zei hij in zijn dankwoord.

Het was eerder van de Gouden Televizier-Ring-winnaar Beau van Erven Dorens te verwachten dat hij zijn prijs al kwijt is. „Ik ga hem aan mijn vrouw geven, anders raak ik hem kwijt”, zei de presentator die niet één, maar twee keer in de prijzen viel tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala, tegen het ANP.