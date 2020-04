’Nieuwe seizoen Love Island in Londense villa’

Aanvankelijk werd verwacht dat het succesvolle programma een seizoen zou overslaan, maar omroep ITV, die de show uitzendt wil ’alles op alles zetten om toch dit jaar nog een nieuw seizoen te maken.’ Zo meldt de Daily Mirror. Er zou nog geen definitief besluit zijn genomen en ook over de locatie wordt nog nagedacht. Naast Londen zouden de eilanden Man en Isle of Wight kandidaat zijn.

Boven de show hing afgelopen seizoen een zwarte wolk nadat bekend was geworden dat de 40-jarige presentatrice Caroline Flack in februari een einde aan haar leven had gemaakt. Dat nieuws sloeg in het Verenigd Koninkrijk in als een bom.

Een petitie voor strengere wetten voor de media werd ondertekend door meer dan 850.000 mensen. Ook verscheidene sterren hadden kritiek op de wijze waarop de Britse tabloids schreven over de juridische problemen die Caroline voor haar dood had.

De presentatrice stopte in december met werken nadat ze was aangeklaagd voor de mishandeling van haar vriend, die niet wilde dat ze voor de rechter zou komen. Er werd veelvuldig over de zaak geschreven.