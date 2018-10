Serie over Wu-Tang-clan in de maak

De tiendelige serie is gebaseerd op twee boeken die RZA schreef, The Wu-Tang Manuel en Tao of Wu. De show speelt zich volgens de makers af ’begin jaren ’90, in de ergste dagen van de crackepidemie in New York’ en volgt RZA in zijn streven ’een groep jonge Afro-Amerikaanse mannen samen te brengen die moeten kiezen tussen muziek en criminaliteit, en uiteindelijk een onwaarschijnlijk Amerikaans succesverhaal worden’.

Wu-Tang Clan-prominenten RZA en Method Man gaan aan de slag als producenten van de serie, die is aangekocht door de Amerikaanse streamingservice Hulu. Bandleden Ghostface Killa, Inspectah Deck, Masta Killa, GZA, en de erven van Ol’ Dirty Bastard zijn aangesteld als consultants.