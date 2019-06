Woody Allen (83) zet Amsterdam op stelten

Woody Allen was eerder deze week te zien in Amsterdam, waar hij met zijn Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band een poging deed het publiek in Koninklijk Theater Carré omver te blazen. Ⓒ Ferry de Kok

Hij is alweer 83, maar weet nog van geen ophouden. De vermaarde, maar ook zo verguisde filmmaker WOODY ALLEN is in het land en deze keer om muziek te maken. Met zijn Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band stond hij afgelopen maandag in Carré, maar hij benutte zijn tijd in de hoofdstad natuurlijk ook voor wat tripjes met zijn vrouw SOON-YI PREVIN.