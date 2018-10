Docu over leven Pavarotti komt uit in 2019

De documentaire wordt tijdens de komende editie van de American Film Market, begin november, te koop aangeboden aan internationale filmdistributeurs. Dit meldt Deadline.

Howard put tijdens het maken van de film uit beelden uit het familiearchief, interviews en tv-registraties van optredens. Dit doet hij met instemming van de nabestaanden van de Italiaanse tenor. Pavarotti, de eerste artiest die met klassieke operamuziek in de hitlijsten kwam, overleed in 2007 op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Howard: „Het is moeilijk te geloven dat het alweer tien jaar geleden is dat Luciano ons verliet. Echter, door het maken van deze film, hebben we het geluk gehad om de magie en menselijkheid van Pavarotti te herontdekken. Ik hoop dat we deze kracht en emotie naar het publiek kunnen overbrengen.”