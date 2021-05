André Hazes en Sarah werden ’bedreigd en beveiligd’

Aan Veronica Superguide vertelt Hazes (27) over de nieuwe fase in zijn leven, die aanbrak toen hij zijn relatie met Sarah van Soelen bekendmaakte. De hitzanger kocht onlangs een luxe appartement in het chique Rotterdamse Hillegersberg, dicht bij zijn zoon, waar de 25-jarige influencer en hij hopen hun geluk te vinden.

„Ik ben al die media-aandacht gewend en zie het als iets wat bij het artiest-zijn hoort”, zegt Hazes tegen het magazine. „Maar voor Sarah was het compleet nieuw. Van de ene op de andere dag werd ze aan de schandpaal genageld op social media, was ze de meest gehate vrouw van Nederland.”

Beveiliging

In het interview staat te lezen, overigens zonder citaten van Hazes, dat hij vertelt over ’dreigementen via mail’ en ’24/7 beveiliging die eraan te pas moest komen’. Ook zou de zanger zich hebben opgesloten in het huis van de ouders van Sarah. ’Maar na een week had hij (Hazes, red.) daar genoeg van. Om het pand ongezien te verlaten, verstopte hij zich onder een deken op de achterbank van een auto.’

Ondanks alle hectiek is Hazes ervan overtuigd dat zijn nieuwe liefde sterk genoeg is om zich door alle ellende heen te slaan. „Sarah is een heel goed wijf. Heel sterk ook. Ze kan dit echt aan. Maar er wordt zo veel over ons geluld, joh. (...) Maar weet dat ik geen leugens vertel. Nooit. Daarmee maak ik dan trouwens óók weer mensen boos, maar dat is dan maar zo.”