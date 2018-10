Nieuwe hitlijst 538 komt er hoe dan ook

„In alle gevallen beginnen we met de lijst”, vertelde Adriani voor de camera van het ANP. „Die beslissing is genomen. We hebben ontzettend veel zin om te beginnen met onze eigen hitlijst, de 538Top50.” Adriani zei dat 538 zich „natuurlijk wel altijd aan een uitspraak van de rechter” houdt. „Als de rechter beslist dat we moeten wachten, dan zullen we wachten. En als de rechter ons volgt in ons betoog, en dat denk ik wel eerlijk gezegd, dan zullen we beginnen op vrijdag 2 november.”

538 zat vrijdag in het gedaagdenbankje. De stichting Nederlandse Top 40 sleepte de radiozender voor de rechter vanwege een conflict over de toekomst van de bekende hitlijst. De Top 40 verhuist in januari naar Qmusic, 538 wil de luisteraars in november al voorstellen aan zijn eigen nieuwe hitlijst en „iets eerder stoppen” met de Top 40. „We willen eerder stoppen op de FM, maar we willen wel de Top 40 nog uitzenden tot het einde van het jaar op het digitale kanaal”, aldus Adriani. „Wij willen heel snel doorgaan met onze eigen hitlijst, de 538Top50.”

Teleurstellend

De stichting Nederlandse Top 40 is van mening dat 538 contractbreuk pleegt als de nieuwe hitlijst vanaf november wordt uitgezonden. ”538 heeft bedacht om al vanaf 1 november een eigen hitlijst uit te gaan zenden op dat betreffende tijdstip en dat is natuurlijk in strijd met de afspraken”, stelt Radboud Ribbert, de advocaat van de stichting. Op 26 oktober geeft de rechter uitsluitsel over de zaak.

Hoe dan ook vinden beide partijen het jammer dat er na 25 jaar Top 40 op 538 op deze manier een einde komt aan de samenwerking. „Het is uitermate treurig dat een goede samenwerking uitmondt in juridisch wapengekletter”, stelde Ribbert voor de rechtbank. Volgens de Stichting Nederlandse Top 40 heeft 538 het gemunt op de vaste luisteraars van de hitlijst. De radiozender zegt op zijn beurt dat de stichting „na 25 jaar trouwe samenwerking is gaan shoppen.” „Dat vinden wij teleurstellend”, aldus Adriani. „Dat eindigt dan hier bij de rechtszaal en dat is natuurlijk geen prettig gevoel.”