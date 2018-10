Muziek trekt ’huismus’ Nielson van de bank

„Ik ben van nature iemand die de veiligheid opzoekt, een beetje een huismus. Tot nu toe heeft mijn carrière me alleen maar naar buiten gepusht, daardoor ben ik een veel opener persoon geworden en heb ik veel meer m’n blik naar buiten gericht. Dat is heel positief.”

Zijn nieuwe album Diamant, dat vrijdag verschijnt, is weer een mijlpaal voor Nielson. In de nieuwe nummers is de singer-songwriter persoonlijker dan ooit. „Ik ben de muziek ingestapt om mijn hart te luchten. Muziek is een uitlaatklep en een groot cadeau in mijn leven. Dingen die ik lastig vind om te delen, kan ik in mijn muziek wel kwijt. Dat heb ik gedaan met dit album.”

Hoewel muziek maken Nielson een duwtje in de rug geeft, blijft hij dicht bij huis. „Als Nielson blijf ik altijd in het Nederlands zingen en schrijven. Als ik dat in het Engels zou gaan doen, wordt de afstand tussen mij en wat ik schrijf groter en dat is juist niet wat ik wil, zeker nu het wat persoonlijker en kwetsbaarder wordt. Ik kan het beste in mijn moedertaal schrijven om daadwerkelijk te kunnen zeggen wat ik bedoel.”

Nieuw jasje

Voor de zanger is het de uitdaging „Nederlandstalige muziek te maken die internationaal klinkt.” Daarom liet hij Diamant afmixen en masteren in de Verenigde Staten. „Als ik in het Engels zou gaan zingen, zou ik gaan concurreren met de John Mayers van deze wereld. En ja, die is er al. Maar in het Nederlands is het er nog niet en daar sla ik altijd heel erg op aan. Zo is mijn carrière ook begonnen. Beauty & de Brains was een soort fris, raar Nederpopliedje in een nieuw jasje wat niemand ooit gehoord had en dat vond ik heel tof.”

Met zijn derde plaat staat Nielson ’eigenlijk weer aan het begin’. „Ik heb een album gemaakt dat grenst aan een internationale popsound waarvoor ik ook heel veel geld heb geïnvesteerd en samenwerkingen ben aangegaan met bijvoorbeeld een Amerikaanse producer. Hoe dat ontvangen wordt, is verder aan Nederland en Vlaanderen.”