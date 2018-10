Nu al fans in rij voor Koreaanse boyband BTS

Niet verwonderlijk, het is het eerste optreden van deze immense populaire boyband in Europa. De band heeft wereldwijd miljoenen fans. En als er dan de mogelijkheid is deze popidolen live te zien, reizen de fans massaal af naar Amsterdam.

Eigenlijk dekt het woord populair niet de lading. De gekte rond BTS laat zich misschien nog wel best vergelijken met verafgoding van Doe Maar in de jaren tachtig. De merchandising van BTS is niet aan te slepen en de jeugdige fans kopen zelfs cd's omdat daar fotoboekjes bijzitten.

Clips van BTS worden op Youtube massaal bekeken. Zo heeft het nummer DNA 520 miljoen weergaven en zijn er 1,7 miljoen reacties op de clip. Andere nummers scoren ook honderden miljoenen views. In 2017 maakt Twitter bekend dat de Bangtan Boys de meeste tweets scoorde wereldwijd in de categorie artiest.

BTS maakt zogeheten K-pop. Deze muziek is bezig aan opmars wereldwijd. De k staat voor Korea en de pop staat vanzelfsprekend voor popmuziek, maar K-pop is ook een populaire subcultuur geworden waarbij jongeren zich kleden met de mode en stijl van Koreaanse groepen en zangers.

Wie zaterdag de zoete deuntjes van BTS live wil horen, heeft pech. De kaartjes voor het concert waren binnen een kwartier uitverkocht.