Extra show Post Malone in Ziggo Dome

De twee concerten zijn onderdeel van zijn Europese tour, die op 14 februari in de 3Arena in Dublin van start gaat en in het teken staat van zijn tweede studioalbum beerbongs & bentleys. Post Malone treedt tijdens de tour op een aantal historische locaties in Europa op en sluit zijn concertreeks op 13 maart af in de O2 Arena in Londen.

De kaartverkoop voor de extra show in de Ziggo Dome is meteen gestart. Voor de eerste show zijn nog enkele kaarten beschikbaar.