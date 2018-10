Anouk ziet huwelijk met Dominique nog niet zitten

„Nee, ik heb nee gezegd”, biecht Anouk op, die vervolgens in het midden laat of er ook een aanzoek is geweest.

Ze vervolgt: „Heel erg, want ik heb wel van jeetje mina.. als er iemand is met wie ik echt zou willen trouwen, dan is hij het wel. Hij wil heel graag trouwen, hij weet al wat ’ie zou willen, het is heel aandoenlijk.”

„Ik ben gewoon een beetje bang”, aldus de 43-jarige zangeres, die in het verleden al twee keer is getrouwd.