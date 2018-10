Beau van feest naar feest na Ring-winst

„We hebben een feest gehad en toen nog één en daarna zijn we weer naar een ander feest gegaan”, grapte Beau in de uitzending bij RTL. „Ik heb het waanzinnig gehad. Het was één van de mooiste dagen die ik ooit heb meegemaakt.”

Bij het entertainmentprogramma kreeg Beau een heldenontvangst met confetti en champagne. Collega’s als Peter van der Vorst en Luuk Ikink reageerden allemaal erg blij. „Ik denk dat ik voor ons allemaal wel kan spreken dat we ontroerd en trots zijn”, zei Peter.

Beau zei ook dat hij zich wel een beetje de ’gebraden haan’ voelde door alle aandacht van vandaag. „Iedereen komt naar je toe, iedereen wil met je praten. Dat is heel erg leuk maar ik moet er ook niet te veel in geloven.”