Paul van Vliet mogelijk terug op podium

Van Vliet vertelde in De Wereld Draait Door dat het ’echte uur van de waarheid’ nog moet komen. In de afgelopen maanden werkte hij aan het schrijven van zijn bundel. „Het boek moest af. Dus ik heb niet het gevoel dat ik iets miste. Het was bovendien zomer, iedereen was weg. Dus dan valt het niet op.”

De zanger en cabaretier staat nog altijd achter zijn besluit om niet meer op te treden. „Ik wilde op het hoogtepunt stoppen. Ik wilde niet dat het minder werd, dat het publiek zou wegblijven, dat ik kwalen kreeg. Dat je denkt: was ik nou maar eerder gestopt. Ik sta er met mijn hart nog niet achter maar met mijn verstand wel.”

Van Vliet is nu nieuwsgierig naar zijn toekomst, die hij naar eigen zeggen nog niet uitgestippeld heeft. Hij wil blijven schrijven en mogelijk zijn werk voorlezen voor kleine zaaltjes. „Ik wil graag contact houden met het publiek”, zo zei hij.