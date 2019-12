Marc van Warmerdam looft 10.000 euro uit voor gestolen camera

De producent vertelde afgelopen dinsdag in het Radio 1 Journaal dat de dieven maandag doelbewust te werk zijn gegaan. „Vermoedelijk hadden ze de crew al enige tijd gevolgd”, vreest hij.

De apparatuur zelf kost bijna een ton. Maar het ergste is dat in de camera nog een harde schijf zat met een aantal lastige opnames die de afgelopen twee dagen waren gemaakt. „Er speelt een flink aantal acteurs mee in de film die ook in producties in het theater staan”, legt producent Van Warmerdam uit. „Hun beschikbaarheid voor heropnames is het grootste probleem op dit moment. Het is allemaal erg vervelend.”

De producent vraagt de dieven, die in een Duitse wagen reden, of zij anders in elk geval de harde schijf willen terugbrengen bij productiebedrijf Graniet Film. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Duurste film ooit

Nr. 10 vertelt over de acteur Günter, die als kind is gevonden in een Duits bos. Over zijn afkomst heeft hij zich nooit iets afgevraagd. Op een dag duiken de kompanen van kardinaal Wassinski op, die Günter op de hoogte brengen van zijn ware afkomst.

Het budget van het project is 5,4 miljoen euro; daarmee wordt het de duurste film die Van Warmerdam ooit maakte. Het was de bedoeling dat de film eind 2020 in première zou gaan.