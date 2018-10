Glennis hint op Amerikaanse Whitney-concerten

Ⓒ ANP

De kans is groot dat Glennis Grace straks ook in Amerika gaat toeren met een Whitney Houston-tribute. Dat liet de zangeres vrijdag in De Wereld Draait Door doorschemeren. „Ik heb heel veel aanbiedingen gehad om hier mee te gaan toeren en soms moet je luisteren naar je publiek”, zei de zangeres, die eerder dit jaar furore maakte in America’s Got Talent. Ze droomt van een afsluiting met een of meerdere concerten in Las Vegas.