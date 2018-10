Eugenie en Jack in James Bond-auto naar feest

Op de receptie waren vrijdagmiddag zo'n 850 gasten aanwezig die een glaasje champagne nipten en een stuk van de bruidstaart proefden. Volgens de Daily Mail werden er een aantal emotionele speeches gehouden.

De auto waarmee Eugenie en Jack daarna naar het vervolg van hun bruidsfeest gingen was een speciale. Het ging om een Aston Martin DB10, die gebruikt is in de James Bond-film Spectre. Eugenie had haar bruidsjurk nog aan en had dus wat hulp van Jack en haar zus Beatrice nodig bij het instappen.

In The Royal Lodge moet het feest vrijdagavond pas echt losbarsten. Hier worden behalve leden van de koninklijke familie ook weer vele beroemdheden verwacht zoals Naomi Campbell, Liv Tyler, Demi Moore, Robbie Williams, Ellie Goulding, James Blunt en Kate Moss. Allen waren vrijdagochtend ook aanwezig bij de huwelijksinzegening in St. George's Chapel.