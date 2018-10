Doodnormale dag voor Camilla

Ⓒ Hollandse Hoogte

Terwijl de hele Britse koninklijke familie vrijdag feest vierde naar aanleiding van het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank was het voor Camilla, de vrouw van prins Charles, een doodnormale dag. De hertogin van Cornwall moest alles missen omdat ze een afspraak die ze tijden geleden al in haar agenda had gezet en niet wilde afzeggen.