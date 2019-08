Halina’s debuutfilm Instinct maakt kans op Britse prijs

Het Britse festival omschrijft de film als een „prachtig uitgevoerde, intelligente, provocatieve reflectie op ontzettend complexe thema’s als verlangen, misbruik en consent, gedreven door een opvallende rol door Carice van Houten. Een indrukwekkend debuut.”

„We zijn enorm dankbaar voor de woorden van het Londens filmfestival, omdat het precies de intentie blootlegt waarmee we de film hebben gemaakt”, laten Reijn en hoofdrolspeelster Van Houten weten. „We kunnen nog maar nauwelijks bevatten wat er allemaal gebeurt met Instinct en zijn vooral blij dat mensen vanuit de hele wereld geraakt worden door de thematiek en het verhaal.”

Première

Instinct is een thriller die vertelt over een ervaren psychologe (Van Houten) in een tbs-kliniek die geobsedeerd raakt door een zedendelinquent (Marwan Kenzari). De film ging eerder deze maand op een plein in Locarno in première tijdens het International Film Festival van Locarno. Daar werd de film bekroond met de Variety Piazza Grande Award en een Special Mention binnen de debuutcompetitie.

Op 27 september is Instinct de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. De thriller is vanaf 3 oktober te zien in Nederlandse bioscopen.