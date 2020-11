Samantha de Jong bevallen van zoontje

„Daar is hij eindelijk. Onze mooie kleine man Djemino Marco Meerts. Alles is goed gegaan. Zo trots dat ik ben”, schrijft Samantha bij een kiekje van het pasgeboren jongetje. Ook deelt ze een foto van zichzelf met haar kindje.

Zondag werd de 31-jarige realityster uit Den Haag opgenomen in het ziekenhuis voor haar bevalling. Toen ze eind april een auto-ongeluk had, werd in het ziekenhuis duidelijk dat Barbie al acht weken in verwachting was. Uit haar eerdere relatie met Michael van der Plas heeft ze al twee kinderen. Angelina Melissa Cora van 7 en zoon Milano Michael Ronnie (5). Michael heeft de zorg over hun beide kinderen.