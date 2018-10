Felipe en Letizia bezoeken getroffen eiland Mallorca

Koning Felipe en koningin Letizia ontmoetten in Sant Llorenç des Cardassar onder meer reddingswerkers en burgers, die zoeken naar slachtoffers in de modder en puinhopen, veroorzaakt door overstromingen. Ook sprak het paar met inwoners over het verschrikkelijke dat hen is overkomen.

Het eiland werd dinsdag en woensdag getroffen door een overstroming als gevolg van hevig noodweer. Inmiddels is het dodental opgelopen tot twaalf. Hulpverleners worden bij hun zoektocht naar slachtoffers onder meer geholpen door de Spaanse toptennisser Rafael Nadal die op Mallorca woont.

