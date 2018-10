Kehlani in verwachting van meisje

„Ik ben altijd heel open geweest over mijn persoonlijke avonturen en ontwikkeling. Dit was het zwaarste dat ik ooit heb moeten verbergen”, schrijft Kehlani op Instagram bij een serie foto’s waarop ze haar zwangere buik laat zien. „Degenen die mij kennen weten dat ik van jongs af aan al droomde over het moederschap.”

Wie de vader is, laat Kehlani nog in het midden. „Dat verhaal vertel ik wanneer het tijd is.”

Kehlani werd bekend door haar deelname aan het zesde seizoen van America’s Got Talent en brak later solo door. In de afgelopen jaren werkte ze onder anderen samen met Cardi B, Justin Bieber, Zayn en G-Eazy. Haar debuutalbum werd vorig jaar genomineerd voor een Grammy in de categorie beste urban.