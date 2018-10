Haar bruidsjurk toont Eugenie’s pijn

Vijftig kilometer buiten Londen, op Windsor Castle, voltrok zich gisteren het sprookje waarvan PRINSES EUGENIE (28) haar leven lang had gedroomd en dat haar moeder, SARAH FERGUSON (58), voor het eerst in meer dan twintig jaar weer even terugbracht in de Britse koninklijke familie.

Het mocht wat kosten en daar was de afgelopen weken in Engeland genoeg om te doen. Maar gisteren was het feest toen de royals, de adel, de vrienden en de sterren zich opnieuw verzamelden in het familieslot dat hoog boven het stadje Windsor uittorent en dat in mei ook al het decor was van een andere grote bruiloft – die van PRINS HARRY en MEGHAN.

Lang heeft Eugenie erop moeten wachten tot de Deken van Windsor, DAVID CONNER, haar en JACK BROOKSBANK (31) - na een relatie van zeven jaar - tot man en vrouw verklaarde. MAAR HET WACHTEN HEEFT GELOOND.

In een fabelachtig mooi uitgevallen bruidsjurk was Eugenie het stralende middelpunt van alle plechtigheden. Voor de ivoorkleurige jurk tekenden de ontwerpers PETER PILOTTO en CHRISTOPHER DE VOS.

Achthondervijftig gasten waren getuigen van de sprookjesachtige huwelijksplechtigheid.

Meterslange sleep

Het Londense huis Pilotto bestaat zo’n tien jaar en staat bekend om zijn vrouwelijke lijnen die Eugenie moeten hebben aangesproken. De afgelopen maanden kwam het tijdens talloze bezoekjes aan de salon in Oost-Londen, stap voor stap in nauwe samenwerking met de bruid, tot dit resultaat. De meterslange sleep die door de harde wind zijn eigen weg koos viel meteen op, net als de blote rug die wat littekens prijsgaf die de prinses overhield aan een operatie vanwege haar ziekte, scoliose.

Zij had een gebogen wervelkolom waaraan zij meerdere malen is behandeld. De arts die haar hielp, JAN LEHOVSKY en die ervoor zorgde dat zij rechtop naast haar vader PRINS ANDREW naar haar bruidegom kon lopen, werd in de aanloop naar het huwelijk niet vergeten. Hij kreeg een uitnodiging voor de huwelijksvoltrekking in St. George’s Chapel en een ereplek.

Dankbare Sarah Ferguson vestigde nog eens de nadruk op zijn aanwezigheid. ,,Eugenie had echt een ernstige bocht in haar wervelkolom. Ze is een uitzonderlijk voorbeeld van het geweldige werk van de artsen. Hierom is de trouwdag ook zo bijzonder: het biedt hoop voor elk kind dat lijdt aan scoliose.’’

De prinses heeft met haar laag uitgesneden rug een duidelijk ’statement’ willen maken door zo nadrukkelijk de aandacht te vragen en te vestigen op de aandoening die haar, en zoveel anderen, al op jonge leeftijd trof. De zware operatie onderging zij al toen zij twaalf was. Daarbij werden twintig centimeter lange staven en vier centimeter lange schroeven in haar ruggengraat en nek aangebracht. Afgelopen zomer, toen zij net een Instagram-account had opgestart, plaatste zij zelfs een röntgenfoto daarvan.

(Tekst loopt door onder de Instagramfoto)

In de aanloop naar de grote dag, zei ze het belangrijk te vinden de opvattingen van mensen over ’beauty’ te willen veranderen. ,,Ik denk dat je de ideeën over wat ’mooi’ gevonden wordt wel degelijk kunt veranderen, je kunt je littekens laten zien en het is echt heel speciaal om daarvoor te staan.’’

Bloednerveus

Echtgenoot Jack oogde bloednerveus toen hij in de kapel met zijn achthonderdvijftig gasten wachtte op zijn bruid, maar later wist hij meer ontspannen de plechtigheid tot een goed einde te brengen.

De Greville Emerald-tiara die Eugenie droeg, komt uit het ruim gevulde juwelenkistje van KONINGIN ELIZABETH die haar kleindochter dit kostbare stuk voor haar huwelijk uitleende. De tiara gaat slecht samen met een sluier, die dan ook ontbrak. Voor Sarah Ferguson, die van 1986 tot 1996 getrouwd was met de vader van Eugenie en haar zus BEATRICE, was de trouwerij een bijzondere dag. Zij verheugde zich erop, maar was volgens vrienden tegelijk ook ’één brok zenuwen’. Haar afscheid van de familie verliep destijds niet zonder slag of stoot, toen foto’s verschenen van haar en haar financieel adviseur op vakantie in compromitterende poses. Het huwelijk was daarna niet meer te redden, en dat in een tijd dat ook haar zwager PRINS CHARLES en schoonzus PRINSES DIANA rollebollend over straat gingen.

Lang heeft zij bij koninklijke evenementen op de zwarte lijst gestaan, maar nu - bij het huwelijk van haar dochter - mocht zij natuurlijk niet ontbreken. In een opvallende groene creatie van EMMA LOUISE met ’vintage’ handtas van MANOLO BLAHNIK arriveerde zij met dochter Beatrice bij Windsor Castle. Op televisie was te zien dat zij een zucht van verlichting slaakte toen zij eenmaal op de haar toegewezen plek in de kerkbank zat.

Eindelijk was Sarah Ferguson, hier bij haar entree samen met dochter Beatrice, weer eens onder de koninlijke familie.

Fergie verheugde zich op haar terugkeer binnen de koninklijke gelederen en bemoeide zich de laatste weken volop met de planning van het huwelijk. Door het verzamelde publiek werd zij hartelijk, en met gejuich, begroet. Minuten later arriveerde PRINS PHILIP. Die ontkrachtte met zijn aanwezigheid de geruchten dat hij verstek zou laten gaan, juist omdat ’Fergie’ zou komen met wie hij al meer dan twee decennia in onmin leeft. Daaraan lijkt langzaam een einde te zijn gekomen nu zij in de kapel een rij voor haar vroegere schoonvader zat. Niet te zien was of zij een enkel woord, of zelfs maar blikken, hebben gewisseld. Het zwaaien had zij in elk geval nog niet verleerd en getuige haar diepe zucht vond zij kennelijk zelf ook dat zij het er goed van af gebracht had tijdens haar eerste ’royale’ optreden in twintig jaar tijd.

Na de plechtigheid verruilde Eugenie en Jack Brooksbank Windsor Castle met een snelle bolide, een Aston Martin DB10 die is gebruikt in de James Bond-film Spectre. Eugenie kreeg bij het instappen de nodige hulp van haar zus Beatrice. Ⓒ Hollandse Hoogte