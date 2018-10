RTL Late Night trekt kijkers met pietendiscussie

Twan Huys had in zijn programma Jenny Douwes uitgenodigd, het boegbeeld van de blokkeeractie op de dag van de sinterklaasintocht vorig jaar. Zonder dat zij het wist, schoof ook anti-zwartepietactivist Jerry Afriyie aan. Douwes reageerde geprikkeld: ,,Twan, jij hebt je woord gegeven, dan had je dat niet moeten zeggen.”

Vervolgens ontstond er een heftige discussie tussen de gasten, die zich op Twitter voortzette.

„Dit is zó onverstandig: als gast weet je nu dus dat afspraken nul en generlei waarde hebben bij deze presentator”, reageert politiek commentator Sywert van Lienden. „Schandalig om je gasten zo voor het blok te zetten”, zegt journalist Bart Schut. RTL reageerde na de uitzending en liet weten dat „de Late Night Tafel van Twan Huys van iedereen is.”

De kijkcijfers van The Talent Project blijven deze week wederom steken onder een miljoen kijkers. De vierde aflevering van de talentenjacht op RTL4 trok 876.000 kijkers. Het best bekeken programma van de vrijdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen), gevolgd door 2 voor 12 (1,2 miljoen) en De Wereld Draait Door (1,1 miljoen).