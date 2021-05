Lucinda Williams herstellende van beroerte: ’Belangrijkste is dat ik nog kan zingen’

Williams kreeg vlak voor Thanksgiving plotseling last van evenwichtsproblemen en kon niet meer lopen. In het ziekenhuis ontdekten artsen een bloedstolsel in haar hersenen waardoor de linkerkant van haar lichaam deels uitviel. De zangeres verbleef daarna weken in een revalidatiecentrum en kon vlak voor kerst weer naar huis. De verwachting is dat ze volledig zal herstellen, maar ze moet voorlopig nog wel therapie volgen om weer de oude te worden.

Dat de drievoudig Grammy-winnares na zes maanden pas haar verhaal doet is bewust. „Ik wilde er niet een groots en alarmerends iets van maken”, zegt ze in het interview. „Ik wilde niet dat mensen overdreven zouden reageerden.” Inmiddels gaat het de goede kant op en kijkt Williams alweer uit naar het moment om op te treden. „Het belangrijkste is dat ik nog steeds kan zingen. Ik zing wat af, dus dat is niet aangetast door de beroerte”, verzekerde de zangeres.

Williams bracht in haar carrière al meer dan tien albums uit. De bekendste is haar vijfde plaat Car Wheels on a Gravel Road, dat in de All-TIME 100 albumlijst van TIME Magazine staat. De zangeres trad ook meerdere keren op in Nederland. In 2017 stond ze nog in Paradiso in Amsterdam.