Mick, Keith en Ronnie halen herinneringen op aan Watts Rolling Stones: ’Niemand kon zo hard lachen als Charlie’

The Rolling Stones in 1986, met van links naar rechts: Bill Wyman, Charlie Watts, Keith Richards, Mick Jagger en Ronnie Wood. Ⓒ Getty Images

Na 58 jaar samen het podium te hebben gedeeld, moeten Mick Jagger (78), Keith Richards (77) en Ronnie Wood (74) het nu doen zonder Charlie Watts, de beating heart van The Rolling Stones. Deze week gaf The Greatest Rock & Roll Band in the World voor het eerst sinds het overlijden van de drummer weer een optreden. „Charlie was degene die de boel bij elkaar hield, de rest werd daaromheen gebouwd.”