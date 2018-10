Concert Snollebollekes in GelreDome binnen no time uitverkocht

Rob Kemps, zoals Snollebollekes in het echt heet, zegt overdonderd te zijn door het succes: „Nondeju, hier ben ik voor het eerst in mijn leven sprakeloos van. We gaan er een spectaculair feest van maken. We bouwen speciale dansdecks over de tribunes heen, zodat we een volledig uitverkocht GelreDome van links naar rechts kunnen laten gaan.”

Organisator Matrixx geeft aan direct in overleg te zijn gegaan met GelreDome, om te kijken naar mogelijkheden voor een extra show.

Snollebollekes wordt in Arnhem bijgestaan door gastartiesten als Gerard Joling, Vengaboys, Paul Elstak, Mooi Wark en Gebroeders Ko. Het Brabantse feestnummer is het vooral bekend van het nummer Links, Rechts, waarin hij tijdens live-optredens het publiek massaal van links naar rechts laat springen.