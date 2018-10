Carry Tefsen: #MeToo heeft Job Gosschalks leven verpest

In gesprek met Volkskrant Magazine zegt de actrice, die al zestig jaar in het vak zit, dat ze het een „moeilijk geval” vindt. „Ik snap dat mensen ermee in hun maag zitten, maar ik vind het zonde als een regisseur heel begaafd is, fantastische dingen kan maken en dat dan door die ene stomme afwijking van hem dat hij zo nodig overal aan moet komen, de hele boel verpest wordt. Want dan moet iedereen die mooie producties van hem missen. Dat vind ik zonde.”

Op de vraag of ze doelt op producent Job Gosschalk, die vorig jaar werd beschuldigd van ongepast gedrag, antwoordt Carry: „Ik heb hem altijd heel aardig gevonden. Maar ja, ík ben geen jongetje. Ik weet alleen dat hij een hele toekomst had van fantastische dingen die hij de mensheid kon schenken, en wat gebeurt er: hij wordt in een hoek gedrukt en zijn leven is verpest. En dat gun ik hem niet.”

De Amsterdamse actrice, die furore maakte in series als Zeg ’ns Aaa en Het Schaep met de vijf pooten, laat in het midden of ze zelf ooit te maken heeft gehad met #MeToo. „Laat ik het zo zeggen: je wordt handig. Als iemand een beetje handtastelijk was of met peutervingers rondliep. Ik was daar wel tegen gewapend.”