Oud-bassist 3 Doors Down krijgt 10 jaar cel

De politie werd opgeroepen naar het huis van de bassist doordat het alarm afging. Daar vertelde Harrells vrouw dat hij haar had aangevallen tijdens een ruzie. Toen de agenten een kijkje gingen nemen in het huis, vonden ze wapens en drugs.

Harrell, een van de grondleggers van de band, werd in 2013 door zijn bandleden verbannen nadat hij een dodelijk ongeluk had veroorzaakt. Harrell was daarbij onder invloed en gaf voor de rechter toe dat hij verslaafd was aan pillen. Enkele maanden geleden kwam de bassist opnieuw in de problemen terwijl hij in de cel zat voor wapen- en drugsbezit. Hij had geprobeerd drugs de gevangenis in te smokkelen.