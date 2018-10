Fans van Batangboys in Ziggo Dome

Met de Love Yourself-tour maakt de band de oversteek naar Europa, waarbij ze een eerste stop maakten in Londen. Nu is dus Amsterdam aan de beurt.

Dat het concert binnen een kwartier uitverkocht was, is duidelijk te zien in de oploop naar het concert. Op sociale media maken fans melding van een daadwerkelijke stormloop, waarbij zelfs wordt gesproken over vechtpartijen tussen fans. De politie is aanwezig met paarden om het gedrang in goede banen te laten lopen.