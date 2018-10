Droom koningin Sonja komt uit

Deze grotten herbergen een van de grootste verzamelingen boeddhistische kunst in de wereld en behoren sinds 1987 tot het Unesco-werelderfgoed. Om voor dat laatste in aanmerking te komen moet een plek voldaan aan minstens één van zes criteria. Mogao voldoet aan alle zes.

In acht eeuwen tijd hebben monniken in de zandsteenrotsen zo'n duizend grotten geslagen die zijn versierd met kunst, zoals Boeddhabeelden en muurschilderingen. Van de oorspronkelijke grotten zijn er nog ruim 400 over, maar er zijn door de enorme stroom toeristen wel nieuwe beschermende maatregelen nodig.

Zonne-energie

Het Noorse koningspaar koos er expres voor om hun staatsbezoek te beginnen in het aan de aloude Zijderoute en het tussen de woestijnen gelegen, Dunhuang. Weinig plaatsen in China hebben een hogere zonnestraling en de Noorse bezoekers bezochten eerder deze week al een enorme zonne-energiecentrale.

Zonne-energie is ook voor het zo van kolen als brandstof afhankelijke China een nieuwe, duurzame bron van energie en de laatste jaren heeft het land enorme vooruitgang gemaakt met het vervangen van de vervuilende kolencentrales met alternatieve energiebronnen.

Koning Harald en koningin Sonja zijn inmiddels doorgereisd naar Peking, waar ze onder meer ontvangen zullen worden door president Xi Jinping.