Twan Huys: 'Ik wilde totaal niet deze rel'

Volgens Twan heeft zijn redactie daarover contact gehad met de advocaat van Douwes, Wim Anker, zo vertelt hij aan RTL. „Met hem zijn hele duidelijke afspraken gemaakt en ik neem aan dat zij ook overleg hebben gehad hierover, dat alle partijen aan tafel zouden komen zitten.”

De presentator laat weten dat het woord spijt in dit geval niet op z’n plek is. „Er gebeurt iets waar ik niet op was voorbereid en de redactie niet op was voorbereid. Een afspraak die stond, is anders geworden. Een afspraak die wij gemaakt hadden, is niet nageleefd en er is iets anders voor in de plaats gekomen. Daar kun je als redactie niet zo heel veel aan doen.”

De suggestie dat hij de afspraak niet nakwam om een rel te creëren en zo meer kijkers te krijgen, wijst hij van de hand. „Iedereen die nu suggereert dat RTL Late Night dit doet om kijkcijfers te trekken, dat was niet zo. Dit onderwerp was al heel lang in voorbereiding. Ik wilde totaal niet deze rel. Ik doe dit vak nu twintig jaar en betrouwbaarheid staat hoog in mijn vaandel. Dat kun je een keer doen. Je kunt mensen niet een belofte doen en die niet nakomen. Dat gaat niet. Dit is het laatste dat ik wil.”

Wim Anker heeft de zender laten weten zich niet in de lezing van Twan Huys te herkennen en de afspraak niet gemaakt te hebben.

Bekijk ook: RTL Late Night trekt kijkers met pietendiscussie