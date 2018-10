Iron Fist stopt na twee seizoenen

Iron Fist zelf, acteur Finn Jones, liet zich uit over het einde van zijn serie op Instagram. „Met elk einde komt een nieuw begin. Ik heb een gigantische hoeveelheid liefde en respect voor de mensen die bezig waren met de laatste twee seizoenen.”

Voor Marvel-fans is er echter geen reden om zich zorgen te maken. Samen met Netflix werkt de stripboekengigant aan vervolgseizoenen voor Jessica Jones, Daredevil en Luke Cage. Ook verschijnen er in de toekomst shows over Marvel-favorieten Loki (Tom Hiddleston) en Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).