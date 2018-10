Musical All Stars in première

Jim Bakkum speelt de rol van Hero, Kees Boot is de coach van het team. Andere belangrijke rollen in All Stars de musical worden gespeeld door Lucas Hamming (als Johnny), Alex Hendrickx (Bram), Mike Weerts (Willem) en Urvin Monte (Mark).

Regisseur is Frank Lammers. Thomas Acda is de componist van All Stars. Acda en Lammers waren zelf te zien in de film uit 1997 over de groep voetbalvrienden en de tv-serie die twee jaar daarna volgde.

All Stars de musical is net als de film een humoristisch verhaal over vriendschap, volwassen worden en vasthouden aan onbezorgde voetbaluurtjes op zondagmorgen. Het wekelijkse potje voetbal is voor de vrienden Bram, Mark, Johnny, Peter, Paul, Willem en Hero het meest ongecompliceerde moment van de week.

Een van de nummers uit de musical is Toen ik je zag. Het nummer was de titelsong van de film. Antonie Kamerling scoorde in 1997 als zijn All Stars-personage Hero een nummer 1-hit met Toen ik je zag. Na de dood van de acteur in 2010 voerde het lied de hitlijsten opnieuw aan.