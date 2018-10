Ruim 2,4 miljoen kijkers zien Oranje winnen

Ⓒ ANP

Voetbal domineerde de top drie van best bekeken programma's op de zaterdagavond. Ruim 2,4 miljoen mensen zagen hoe het Nederlands elftal met 3-0 Duitsland versloeg. De Nations League-wedstrijd was hiermee het best bekeken tv-programma van zaterdag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.