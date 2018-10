Van Vollenhoven opnieuw op pad voor MAX

„OmroepMAX heeft besloten om een nieuwe serie te maken van Professors op Pad”, schrijft hij. „Natuurlijk heb ik dat ontraden! Maar het team dacht daar anders over!!”

In de eerste serie, die vanaf juli te zien was, ging Van Vollenhoven op pad met zijn goede vriend professor Joop Schaminée. Gedurende een jaar trokken ze samen met een boswachter door zes bijzondere natuurgebieden in Nederland: de Hollandse Duinen, de Pelen, de Biesbosch, de Veluwe, Texel en de Drentsche Aa.

Wanneer de nieuwe serie van Professors op Pad te zien is, is nog niet bekendgemaakt.