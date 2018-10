Prinses Laurentien neemt deel aan sponsorloop

Ⓒ ANP

Prinses Laurentien kon zondagmorgen vanwege een pijnlijke knie maar één rondje meelopen in de sponsorloop die in het Zuiderpark in Den Haag werd gehouden. De loopwedstrijd was georganiseerd op initiatief van de Haagse Raad van Kinderen om geld in te zamelen voor kinderen uit arme gezinnen. Na afloop van de sponsorloop vond een kinderconferentie plaats.