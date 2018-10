Advocaat Jenny Douwes reageert op beweringen Twan Huys

„Afgelopen vrijdag was ik samen met cliënte Jenny Douwes aanwezig in het tv-programma RTL Late Night. Dit naar aanleiding van de strafzaak in de zogeheten A7-blokkadezaak. Tijdens de uitzending werd Jenny Douwes overvallen door de mededeling van presentator Twan Huys dat activist en voorman van Kick Out Zwarte Piet Jerry Afriyie eveneens aan tafel zou gaan plaats nemen”, begint hij zijn relaas.

"Door zijn uitlatingen krijgt ondergetekende de Zwarte Piet toegespeeld"

De advocaat vervolgt: „In een uitzending van RTL Boulevard stelt Huys dat vooraf ’heel duidelijke afspraken’ gemaakt zijn met mij als raadsman dat alle partijen aan tafel zouden zitten. Door zijn uitlatingen krijgt ondergetekende de Zwarte Piet toegespeeld voor de commotie die is ontstaan tijdens de uitzending van vrijdag jl.”

Hij zegt dit ’onterecht’ en ’teleurstellend’ te vinden. Ook herkent hij zich niet in de uitspraak van Twan dat er met hem ’duidelijke afspraken’ zouden zijn gemaakt dat zowel Jenny Douwes als de anti-Zwarte Pietactivist aan een tafel plaats zouden nemen. „Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen. Dat was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan. En in de tweede plaats omdat ons kantoor geen discussie wilde en wil over de persoon en kleur van Zwarte Piet”, legt de raadsman uit.

„Van Jenny Douwes heb ik vernomen dat Huys op haar verzoek vlak voor het begin van de uitzending haar zijn woord heeft gegeven dat de heer Afriyie niet samen met haar aan tafel zou komen. De move van de presentator om tijdens de uitzending toch de heer Afriyie en zijn advocaat aan tafel te noden, was voor ons een totale verrassing. Dat was mijns inziens ook duidelijk te zien”, aldus Anker.