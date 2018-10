’Mel B schold Victoria Beckham uit’

Na maanden van onduidelijkheid, zal de tour in mei in Groot-Brittanië van start gaan, zonder ’posh spice’ Victoria Beckham. Een bron vertelt hierover aan the Sun: „De meiden zijn woedend op Victoria, nadat ze eerst leek in te stemmen met een reünie en vervolgens hierop terugkwam. Op een bepaald moment dreigde ze zelfs met een rechtszaak als de meiden er dik aan zouden verdienen en zij daar geen graantje van meepikt.”

Vervolgens zouden Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Chisholm en Mel B geïrriteerd zijn geraakt over Victoria’s Vogue-shoot, waarin ze haar look als ’posh spice’ nieuw leven inblies. „Ze zeiden dat ze hypocriet was.”

„Aan het einde van de discussie zei Mel tegen Victoria: ’F*** off, you bitch!’ en dat was praktisch het einde van het gesprek”, aldus de insider.