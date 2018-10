Simon Cowell doneert vijftigduizend pond aan vierjarig jongetje

Cowell wil daarmee het goede voorbeeld geven, zo vertelt hij in een videoboodschap. „Ik hou er niet van dat bekende mensen andere mensen vertellen om iets te doen en het dan zelfs niet doen en daarom maak ik vijftigduizen pond over. We gaan er komen.” In totaal is maar liefst vijfhonderdduizend nodig.

De vierjarige Zac Ⓒ Facebook

Zac lijdt aan Near Haploid en moet daarvoor behandeld worden in Philadelphia. De familie heeft inmiddels vier ton opgehaald. Op sociale media laat zijn moeder Hannah weten: „Bedankt Simon Cowell voor het steunen van onze zaak. Ik heb Zac uitgelegd dat Simon ons geholpen heeft om zijn speciale medicijn te kunnen betalen. Zac zei toen: ’Bedankt Si’, maar hij weet natuurlijk niet echt hoeveel dit betekent en dat we nu dichterbij ons doel komen.”

Cowell doneerde onlangs nog 28.000 euro aan Humane Society International, een organisatie die vecht om de hondenvleesindustrie tegen te gaan.

