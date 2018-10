Manon Meijers: 'Mijn stiefkinderen hebben een plekje in mijn hart veroverd'

Op de foto die bij haar verhaal zit, is te zien hoe ze een armbandje draagt met daaraan de eerste letters van haar stiefkinderen Pepijn, Sarah, Teun, Jules en die van Guus. „Ik kreeg er 4 die maakten dat ik het de meest bijzondere functie van de wereld vind. In no time hebben ze een plek in m’n hart veroverd die onvoorwaardelijk is.”

Manon vindt stiefmoeder zijn „de raarste functie van de wereld”, zo vertelt ze verder. Ouders hèbben ze namelijk al en die kan en wil je helemaal niet vervangen, ze zijn niet van jou, maar de liefde gaat net zo nooit-meer-weg als voor een eigen kind - maar dat mag je dan eigenlijk weer niet zeggen als je zelf nooit hebt gebaard - en je wil net zo automatisch het allerbeste voor ze zorgen, ook al had je niet per se van tevoren om ze gevraagd.”

Manon en Guus zijn sinds twee jaar samen.