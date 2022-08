Teun Kapitein: ’Het ongeluk heeft mijn leven compleet veranderd’

Verhalen achter het nieuws

Bo (31): ’De jongste van vier brengt mij vaker naar bed dan ik haar’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Bo Chvasta (31). Tijdens de zwangerschap van haar jongste dochter Evy (4) liep ze chronische ACNES op, waardoor ze niet kan we...