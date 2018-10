'Michael Bublé gaat helemaal niet stoppen met zingen'

„Hij gaat helemaal nergens heen. Hij gaat absoluut niet met pensioen”, zo vertelt zijn manager. Bublé zei tijdens een interview dit weekend: „Dit is mijn laatste interview, ik ga met pensioen. Ik heb het perfecte album gemaakt en nu kan ik op het hoogtepunt stoppen.” Maar dat zou hij als grapje bedoeld hebben.

Bekijk ook: Michael Bublé gaat met pensioen

Bublé liet in het interview verder weten dat de ziekte van zijn vijfjarige zoontje Noah een enorme impact heeft gehad op hem en zijn vrouw Luisana Lopilato. „Mijn kijk op de wereld en het leven is veranderd.” Volgens de woordvoerder deed Bublé de uitspraken in de lijn van de emoties die hij voelde tijdens de ziekte van zijn zoon.