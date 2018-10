Donald Trump vol lof over bruid Eugenie

Wel was de president even in de war met de datum. Zondag tweette hij dat de prinses „gisteren” een waarachtig mooie bruid was, maar het huwelijk was vrijdag. Trump voegde eraan toe: „Ze heeft zo veel meegemaakt, ze is een echte winnaar.”

Trumps uiting is opmerkelijk, want na het huwelijk van prins Harry en Meghan bleef het op de presidentiële Twitter-tijdlijn oorverdovend stil.

De Britse prinses Eugenie trouwde vrijdag in Windsor met Jack Brooksbank. Net als bij prins Harry en Meghan voltrok het huwelijk zich in de St. George’s Chapel, de privékerk bij het kasteel van koningin Elizabeth II.