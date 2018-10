Vader Victor Löw overleden

Bob Löwenstein, geboren als Daniël Friedrich Löw, was tv- en toneelregisseur. Hij maakte naam met series als De kleine zielen, Boerin in Frankrijk en Sil de Stranjutter.

Victor vertelde in een interview met Trouw over zijn vader: „Zijn jeugd was complex en heftig, hij vertelde er uitgebreid over. Hij groeide op in Antwerpen, vluchtte als Jood naar Oostenrijk, vluchtte vandaar uit weer naar Nederland en verloor veel familieleden. Ik heb altijd goed begrepen dat hij zich na de oorlog schoolde in drama. Hij zag vanaf dat moment het leven door zijn dramabril.”